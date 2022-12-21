حجار إلى السعودية للمشاركة في الدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية... ماذا سيطرح؟

الإعلان

توجّه وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، الذي سيُعقد غداً بحضور وزراء ممثّلين لغالبية الدول العربية ومسؤولين عرب رفيعي المستوى، وذلك بدعوةٍ من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وسيطرح حجّار خلال المؤتمر كافة المواضيع المحوريّة بالنسبة للبنان، أبرزها أزمة النزوح السوري وتداعياتها الاقتصاديّة، الصحيّة، الاجتماعيّة والمعيشيّة، وتأثيرها على مستقبل لبنان الديموغرافي.ايضا، سيطلب وزير الشؤون الاجتماعية من جامعة الدول العربية والعرب دعم لبنان لمواجهة أزمة النازحين السوريين ومساندته مادياً لمواجهة هذه الأزمة الإنسانيّة التي يعاني منها النازح السوري والمجتمع المضيف على حدّ سواء.