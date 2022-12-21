أخبار لبنان
21 كانون الأول 2022 - 06:24
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وزارة المالية حولت لـ 1039 بلدية و59 اتحاد بلديات الدفعة الثانية من عائداتهم عن العام 2020

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وزارة المالية حولت لـ 1039 بلدية و59 اتحاد بلديات الدفعة الثانية من عائداتهم عن العام 2020
Lebanon News
أعلنت وزارة المالية أنها حوّلت لصالح 1039 بلدية مبلغا وقدره /215.132.302.000/ل.ل. (مائتان وخمسة عشر مليارا ومائة واثنان وثلاثون مليونا وثلاثماية والفي ليرة لبنانية)، من صندوق الخزينة المركزي، يمثل الدفعة الثانية والأخيرة 50 في المائة من عائدات البلديات (عن العام 2020)، بموجب المرسوم 9930 تاريخ 29/8/2022 (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات واتحاد البلديات عن العام 2020).
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كما حولت لصالح 59 اتحادا من اتحادات البلديات مبلغا وقدره /21.524.580.000/ل.ل. (واحد وعشرون مليارا وخمسماية وأربعة وعشرون مليونا وخمسماية وثمانون ألف ليرة لبنانية) يمثل الدفعة الثانية والأخيرة 50 في المائة من عائدات اتحادات البلديات وفقا للمرسوم المذكور أعلاه (توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات واتحادات البلديات عن العام 2020).
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