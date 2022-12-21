أخبار لبنان
21 كانون الأول 2022 - 07:28
21/12/2022 07:28:04
نقل جندي ايرلندي اصيب بحادثة العاقبية من مستشفى حمود الى المطار
نقل جندي ايرلندي اصيب بحادثة العاقبية.. الى المطار
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LBCI News Lebanon
نقلت بعثة عسكرية طبية ايرلندية اليوم الجندي الإيرلندي الذي أصيب بحادثة العاقبية من مستشفى حمود الجامعي الى مطار رفيق الحريري الدولي، بمؤازرة من الجيش اللبناني.
وذلك تمهيدا لنقله الى بلاده لمتابعة علاجه هناك.
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