أخبار لبنان
21 كانون الأول 2022 - 07:18
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معايدة من البخاري إلى بطريرك الارمن الكاثوليك

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معايدة من البخاري إلى بطريرك الارمن الكاثوليك
Lebanon News
عايد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري بطريرك الارمن الكاثوليك رافاييل ميناسيان بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة، وذلك في زيارة له قام بها السفير السعودي.
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