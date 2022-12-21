معايدة من البخاري إلى بطريرك الارمن الكاثوليك

21 كانون الأول 2022 - 07:18 21/12/2022 07:18:00

معايدة من البخاري إلى بطريرك الارمن الكاثوليك

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LBCI News Lebanon

عايد السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري بطريرك الارمن الكاثوليك رافاييل ميناسيان بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة، وذلك في زيارة له قام بها السفير السعودي.