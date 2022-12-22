أخبار لبنان
22 كانون الأول 2022 - 08:45
Back

اعلان لوزراة الزراعة حول بذار القمح الطريّ..ماذا جاء فيه؟

اعلان لوزراة الزراعة..ماذا جاء فيه؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار بذار القمح الطريّ, وزراة الزراعة ,اعلان,اعلان لوزراة الزراعة..ماذا جاء فيه؟
episodes
اعلان لوزراة الزراعة حول بذار القمح الطريّ..ماذا جاء فيه؟
Lebanon News
دعت وزارة الزراعة جميع المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على بذار القمح الطري من صنف أكساد ١٣٣ ١، الى "استلام الكميات المخصصة لهم مجانا بموجب الهبة المقدمة من منظمة الفاو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وكذلك التوقيع على العقود لتسليم الانتاج الى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وذلك خلال أيام الجمعة٢٣، الثلاثاء ٢٧ والاربعاء ٢٨ كانون الاول ٢٠٢٢، في المراكز التالية:
الإعلان
- محافظة بعلبك الهرمل ؛ مركز المشروع الأخضر في بعلبك
- محافظة البقاع، محطة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة
- محافظة جبل لبنان؛ محطة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في الفنار
- محافظتي الجنوب والنبطية محطة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في صور
- محافظتي عكار ولبنان الشمالي ؛ مبنى مصلحة الزراعة في عكار- العبدة.

 وعلى المواطنين التقّيد بالمواعيد المشار إليها مع اصطحاب الإيصال المسلم عند التسجيل سابقا في المراكز الزراعية."
الإعلان
إقرأ أيضاً