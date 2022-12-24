البطريرك ميناسيان: نرفع صلاتنا الى طفل المغارة طالبين أن يلمس بقلبه جميع المسؤولين وأن يعيد اليهم حاسة الضمير

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وجه بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان رسالة ميلادية، قال فيها: "نرفع صلاتنا الى طفل المغارة طالبين أن يلمس بقلبه جميع المسؤولين في لبناننا الحبيب وأن يعيد اليهم حاسة الضمير التي ضاعت بين المصالح الشخصية والسياسية، نسأله ونحن على فاتحة عام جديد أن يسقط عنهم جبروت القساوة كي يفكروا بمصلحة الوطن وشعبه المنهوب الجريح، لأن الكراسي والمناصب في الوطن ليست ملك الأفراد بل ملك الأوطان، فهلموا جميعا لنساعد أوطاننا للخروج من هذه الأزمات المصطنعة. فنعلوا عن أنانيتنا وكبريائنا ونتمثل بتواضع طفل المغارة يسوع ومحبته اللانهائية. هكذا نشترك مع الرعاة ونركض إليه بالإيمان والأمل بالخلاص. وخلاصنا اليوم في هذه الأيام الصعبة التي تمر بها بلادنا المتألمة، هي الأراضي التي مر بها فادينا المسيح وقد سها بوجوده فيها".وأضاف: "ليكن ميلاده ولادة جديدة لنا ولادة بالروح والجسد مهللين مثل الرعاة الذين استمعوا لنشيد الملائكة الذي يقول "المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام وللناس المسرة" (لوقا 2-14)".