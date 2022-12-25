البطريرك ميناسيان في قداس الميلاد: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب

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ترأس كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، قداس عيد الميلاد في كاتدرائية مار الياس - الدباس، وقال في عظته: "تكلمنا البارحة بمناسبة ليلة الميلاد، عن وضعنا الاجتماعي والسياسي في هذه الأيام الميلادية، إن كان في العالم أجمع كما في وطننا. وعبرنا عن النعم والبركات التي لا نزال ننالها من ربنا وخالقنا وفادينا يسوع، الذي نتذكره اليوم في هذه الذبيحة الإلهية بمناسبة الميلاد المجيد، ونلتجئ إليه طالبين رحمته وغفرانه، طالبين منه الخلاص من هذه الدوامة، هذه الزوبعة، التي وقعنا فيها منذ سنين ونحن متمسكون بعصياننا وكبريائنا، وكأننا لا نريد الحرية ولا نريد السلام وننهي كل إرادة صالحة تمد يد المعونة لنا".وتابع: "لنسر إذا سوية يدا بيد وقلبا بقلب، نشق الصعاب ونخترقها لنعيش بحياة كريمة إلى أين القيم السماوية والحرية المثالية التي تحفظ حقوق الإنسان عامة وحقوق الضعفاء خاصة. نسير سوية كأبناء الله الذي بميلاده أتى ليفدينا ويصالحنا بالتبني مع الآب، إن حياتنا على هذه الأرض رسالة، رسالة حب وشهادة، فإن عشناها بقيمها السرمدية، سرنا في نور الرب، وإن رفضناها فهنالك النار وصرير الأسنان. كلامه كان ولا يزال، كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، نعم إذ أكملنا طريق الإنشقاق والتفرقة فالهلاك مبرم لنا".