قداديس الميلاد في الإمارات

أحيت الكنائس في دولة الإمارات قداديس عيد الميلاد في مختلف رعايا الإمارات.

دبي

في دبي أحيا القداس كاهن الرعية الأب طانيوس جعجع الكبوشي، في كنيسة القديسة مريم في عود ميثا ، وركزت العظة على معاني العيد وضرورة التضامن مع المحتاجين ودعمهم ومساعدتهم والشهادة للحق والإيمان بأنه مهما زادت علينا الصعاب. وكان احتفل ايضا بقداس الميلاد في كنيسة القديس فرنسيس في جبل علي.

أبو ظبي

وفي العاصمة الإمارتية أبو ظبي أحيا كاهن الرعية الأب إيلي الهاشم الكبوشي قداس الميلاد في كاتدرائية مار يوسف. وألقى عظة من وحي المناسبة ركزت على الأبعاد الروحية التي يحملها عيد الميلاد. وكان المصلّون تقاطروا إلى الكنائس منذ ليل السبت للمشاركة في قداس منتصف الليل.

الإعلان

باقي الإمارات

كذلك أقيمت القداديس في الشارقة والعين والفجيرة. وكان أبناء الجالية اللبنانية في الإمارات نظموا بمناسبة عيد الميلاد، بمبادرات فردية، حملات مساعدة إلى لبنان شملت حليب أطفال وأدوية وملابس وألعابا...