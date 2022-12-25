أخبار لبنان
25 كانون الأول 2022 - 08:06
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وزارة الصحة: 69 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

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وزارة الصحة: 69 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وفي تقرير ثان، أعلنت وزارة الصحة "عدم تسجيل اي إصابة جديدة بالكوليرا، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة".

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