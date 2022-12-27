أخبار لبنان
27 كانون الأول 2022 - 10:03
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إقفال مطعم في مغدوشة بالشمع الأحمر بسبب وجود لحوم منتهية الصلاحية

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إقفال مطعم في مغدوشة بالشمع الأحمر بسبب وجود لحوم منتهية الصلاحية
Lebanon News
أكدت رئيسة مصلحة الإقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي ميساء حدرج أنه في إطار جولاتها المكثفة على المطاعم خلال فترة الأعياد، ضبطت نحو 94 كيلوغرام من اللحوم المثلجة المنتهية الصلاحية في أحد المطاعم في بلدة مغدوشة.

وأوضحت أنه بناء لإشارة النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تم إقفال المطعم المخالف بالشمع الأحمر، كما تم بمؤازرة فريق من مكتب أمن الدولة الإقليمي جنوبًا مداهمة المستودع مصدر البضاعة المسلمة الكائن في صيدا حيث سطر محضر في حق صاحبه لبيعه اللحوم المنتهية الصلاحية، على أن يصار لاحقًا إلى اتخاذ الإجراء القانوني اللازم في حقه.
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