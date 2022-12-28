أخبار لبنان
28 كانون الأول 2022 - 07:38
28/12/2022 07:38:15
بعد انخفاض أسعار المحروقات... محطات الوقود شهدت بلبلة
بعد انخفاض أسعار المحروقات... محطات الوقود شهدت بلبلة
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LBCI News Lebanon
غداة قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع سعر دولار منصة صيرفة إلى ثمانية وثلاثين ألف ليرة، والإنخفاض الكبير في أسعارِ النفط وفق تسعيرة وزارة الطاقة اليوم، شهدت محطات الوَقود بلبلة نتج عنها لجوء بعضها إلى رفع خراطيمها وإقفال أبوابِها أمام المواطنين.
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