بعد انخفاض أسعار المحروقات... محطات الوقود شهدت بلبلة

غداة قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع سعر دولار منصة صيرفة إلى ثمانية وثلاثين ألف ليرة، والإنخفاض الكبير في أسعارِ النفط وفق تسعيرة وزارة الطاقة اليوم، شهدت محطات الوَقود بلبلة نتج عنها لجوء بعضها إلى رفع خراطيمها وإقفال أبوابِها أمام المواطنين.