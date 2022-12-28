أخبار لبنان
28 كانون الأول 2022 - 08:30
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بري عرض الاوضاع العامة مع السفير الإيراني

بري عرض الاوضاع العامة مع السفير الإيراني Lebanon, news ,lbci ,أخبار نبيه بري,ايران,بري عرض الاوضاع العامة مع السفير الإيراني
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بري عرض الاوضاع العامة مع السفير الإيراني
Lebanon News
إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
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