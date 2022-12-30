أخبار لبنان
30 كانون الأول 2022 - 06:17
30/12/2022 06:17:24
إبراهيم استقبل لازارو... وهذا ما جرى عرضه
إبراهيم استقبل لازارو
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LBCI News Lebanon
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم، قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان UNIFIL اللواء أرولدو لازارو ساينز، وعرض معه الأوضاع العامة على الحدود الجنوبية والتعاون القائم بين الأمن العام وقوات اليونيفيل.
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