رصاصة طائشة تصيب هاتفا خلويا ونجاة حامله! (صورة)

هاتفه الخلوي ينقذه من رصاص طائش...

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LBCI News Lebanon

أثناء خروج مواطن من مطار بيروت في منتصف الليل، سقط عيار ناري طائش واستقر في هاتفه الخلوي. وقد نجا المواطن الذي كان يجر عربة حقائبه.



وكانت قد شهدت مناطق عدة ومنها المناطق المحيطة بالمطار إطلاقاً كثيفاً للرصاص منتصف الليل مع بداية العام الجديد.