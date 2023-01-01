أخبار لبنان
01 كانون الثاني 2023 - 07:45
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عوده يعرب عن أمله في أن ينتفض النواب على الوضع القائم

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Lebanon News
أعرب متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الارثوذكس المطران الياس عوده عن أمله في أن ينتفض النواب على الوضع القائم، ويطالبوا بتطبيق الدستور والشروع بفتح جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، قـادر عــلــى أن يـعــيـد لــلرئــاسـة دورهــا وهــيــبــتــهــا وقــدرتــهــا عــلــى الــتــواصــل والــحــوار وســلــوك طــريــق الــخــلاص، رئــيــس يـكـــــون فــعـــــلا رمـز وحـــدة الـــوطــن وحـامـي الـدسـتـور.
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وسأل عوده:" أي دسـتـور ســيـحـمـي؟ ذاك الـذي كـان مـرجـع الـرئـيـس شـهـاب، يـلـجــــأ إلـيـه فـي كــل الأمـور؟ أم ذاك الـذي انــتــخـب بـمـوجــبـه الـرئـيـس فـرنـجـيـه بـفـارق صـوت واحـد عــن مـنـافــسـه؟ أم الـدســتـور الـذي تـلاعـــبــوا بــتــفـســيـره وشــوهــوه؟".

ورأى أنه لـو كان الـتـوافـق عـلـى اسـم الـرئـيـس مـطــلــوبا لـمـا نـص الـدســتـور عـلـى انــتـخـاب رئـيـس بـل عـلـى تـعــيــيــن رئــيــس.
 

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