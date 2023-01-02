أخبار لبنان
02 كانون الثاني 2023 - 09:58
02/01/2023 09:58:51
بري استقبل وزير الدفاع الفرنسي
بري استقبل وزير الدفاع الفرنسي
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LBCI News Lebanon
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو، وكان عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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