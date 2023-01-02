بري استقبل وزير الدفاع الفرنسي

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LBCI News Lebanon

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو والوفد المرافق له، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو، وكان عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.