توقيع اتفاقية تعاون بين "بيت المستقبل" والجامعة اللبنانية... الرئيس الجميّل: لإعطائها الأولية وتوحيدها

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وقّع "بيت المستقبل" ممثلاً برئيسه الرئيس أمين الجميّل والجامعة اللبنانية ممثلة برئيسها الدكتور بسام بدران اتفاقية تعاون يضع بموجبها "بيت المستقبل" بنك المعلومات بتصرف الجامعة طلاباً وأساتذة وباحثين، بما يساعد هؤلاء في أعمالهم البحثية، كما ويتحوّل بيت المستقبل الى منتدى جامعي ترفده الجامعة بقدراتها الفكرية والبحثية.وأشار رئيس الجامعة بسام بدران في كلمته خلال توقيع الاتفاقية في الادارة المركزية الى الدفع الذي أصاب الجامعة في عهد الرئيس أمين الجميّل من خلال انشاء الكليات التطبيقية في العلوم الطبية والصحية والصيدلة وطب الاسنان والزراعة. وأمل أن تؤسس الاتفاقية لحالة من التعاون المفتوح بين المؤسستين في ظرف هو الأصعب الذي يمر فيه لبنان ومؤسساته التربوية والاكاديمية.من جهته، شدد الرئيس أمين الجميّل على المكانة التي تحتلها الجامعة اللبنانية في وجدانه، وذكرّ بأن من بين المشاريع التي كانت لها الاولوية في ولايته الرئاسية ديمقراطية التعليم بما يلغي احتكار الجامعات الخاصة لبعض الاختصاصات ويضعها بتصرف عموم الشعب اللبناني، بما يمكنّه من تحمل الأكلاف التعليمية مهما كان الاختصاص. وإنفاذاً لهذا المشروع جاء انشاء الكليات التطبيقية التي أخذت مكانها بين الكليات الخاصة، وحاز خريجوها على علامات تقدير في لبنان والخارج.واعتبر الرئيس الجميّل أنها ليست المرة الاولى التي يصار فيها الى التعاون بين "بيت المستقبل" والجامعة اللبنانية، الا انها المرة الاولى التي ترقى فيها العلاقات الى مستوى التعاون الكامل تتويجاً لاتفاقيات مماثلة عقدها "بيت المستقبل" مع مراكز جامعية دولية. ودعا الرئيس الجميّل طلاب الجامعة اللبنانية والباحثين فيها الى الاستفادة من بنك المعلومات ومركز المحفوظات والتوثيق في "بيت المستقبل" وتقنيات المكننة التي تسهّل الابحاث الى اقصى الدرجات.وكان عرض في مستهل اللقاء عن "بيت المستقبل" وتجهيزاته وامكاناته البحثية.