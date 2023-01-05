وزارة الصحة: إصابة جديدة بالكوليرا ولا وفيات

تقرير وزارة الصحة حول الكوليرا

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل إصابة جديدة، وعليه سجل العدد التراكمي للحالات المثبتة 671.

كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23.