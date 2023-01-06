أخبار لبنان 06 كانون الثاني 2023 - 17:34 06/01/2023 17:34:28 وزارة الصحة: لا إصابات جديدة ولا وفيات بالكوليرا

وزارة الصحة: لا إصابات جديدة ولا وفيات بالكوليرا

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة عدم تسجيل أي إصابة جديدة بالكوليرا.



وعليه، إستقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 671، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23. الإعلان

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