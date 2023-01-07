أخبار لبنان
07 كانون الثاني 2023 - 04:10
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اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الاساسي ترد على الحلبي: لسنا هواة اضراب ولكن كرامة المعلم ليست للبيع

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اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الاساسي ترد على الحلبي: لسنا هواة اضراب ولكن كرامة المعلم ليست للبيع
Lebanon News
ردت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي على وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، مشددة على أن الاساتذة ليسوا هواة اضراب ولكن كرامة المعلم ليست للبيع. 
 
واشارت اللجنة في بيان إلى أن العام الدراسي الماضي أنقذ بتضحيات الاساتذة وخصوصا المتعاقدين والمستعان بهم، لافتة إلى أنه حتى اليوم، لم يحصلوا على بدل نقل والعقد الكامل للعام الماضي، وفوق 3 الاف استاذ لم تدفع لهم حوافز 90$ واساتذة اصحاب الاجازة المهنية والاجرائي ومستعان بهم حتى اليوم لم تصلهم مستحقات العام الماضي. 
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ولفتت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي  الى أن مضاعفة رواتب القطاع العام 3 رواتب وصلت لاساتذة الملاك فقط.
 
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