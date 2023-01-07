بيان توضيحي من رئيسة رابطة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان..

الإعلان

نفت رئيسة رابطة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان ملوك محرز الخبر الذي أفاد بأن استقالتها من منصبها جاءت بعد اعلانها قرار العودة الى التعليم من دون موافقة اعضاء الرابطة والهيئة الإدارية، وأوضحت في بيان أن "ما ورد في الخبر عار عن الصحة لان الهيئة الادارية اجتمعت اليوم الساعة ١١ وتم مناقشة كل الامور وتم طرح العودة مع اضراب واعتصام بين يومين ويوم واحد وبالتوافق مع بقية الروابط وبالفعل تم التوافق مع الروابط على تنفيذ اضراب واعتصام الاربعاء امام وزارة التربية.وأضافت: "اما موضوع اسباب الاستقالة فقد تم شرحها ببيان واضح نشر عبر الاعلام".وكانت قد أفادت معلومات الـLBCI في وقت سابق بأن "استقالة ملوك محرز رئيسة رابطة التعليم الثانوي من منصبها جاء بعد اعلانها قرار العودة الى التعليم من دون موافقة اعضاء الرابطة والهيئة الإدارية".**للاطلاع عى بيان استقالة ملوك محرز بشكل مفصّل، اضغط