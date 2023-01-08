انهيار سقف منزل في البرج الشمالي ولا اصابات

انهيار سقف منزل في البرج الشمالي

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LBCI News Lebanon

نجت عائلة المواطن م.ع من بلدة برج الشمالي في قضاء صور من الموت، بعد سقوط سقف منزلهم الكائن في حي الجامع في البلدة، وحالت العناية الإلهية من دون وقوع اصابات بسبب وجود أصحاب المنزل خارجه.