أخبار لبنان
08 كانون الثاني 2023 - 13:36
08/01/2023 13:36:05
انهيار سقف منزل في البرج الشمالي ولا اصابات
انهيار سقف منزل في البرج الشمالي
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LBCI News Lebanon
نجت عائلة المواطن م.ع من بلدة برج الشمالي في قضاء صور من الموت، بعد سقوط سقف منزلهم الكائن في حي الجامع في البلدة، وحالت العناية الإلهية من دون وقوع اصابات بسبب وجود أصحاب المنزل خارجه.
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