وزير الصحة دشن مشروع أنظمة الطاقة المتجددة في مستشفى سبلين الحكومي

الإعلان

دشن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس ابيض، ظهر اليوم، مشروع أنظمة الطاقة المتجددة (الشمسية) وتحسين فعالية الطاقة في مستشفى سبلين الحكومي، الممول من المانيا من خلال البنك الألماني للتنمية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.وبعد قص شريط التدشين، وجولة على أنظمة الطاقة في مبنى المستشفى، أقيم في قاعة بلدية سبلين احتفال بالمناسبة.وكانت كلمة للسفير الألماني في لبنان أندرياس كندل، الذي عبر عن ارتياحه لتنفيذ هذا المشروع "في هذا الصرح الاستشفائي الذي يقدم الخدمات الصحية لعدد كبير من اللبنانيين"، مؤكدا اهمية العلاقة وتعزيزها بين المانيا ولبنان لما فيه مصلحة البلدين.بدورها، عرضت مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي ميلاني هونشتاين مراحل المشروع، وتحدثت عن أهميته في تخفيف العبء عن صندوق المستشفى، معلنة عددا من المشاريع المماثلة التي ستنفذ في مستشفيات حكومية اخرى.وكانت كلمة للنائب بلال عبد الله باسم النائب تيمور جنبلاط، أكد فيها للعاملين في المستشفى ولمجلس الادارة والادارة، أن "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، كان الى جانب المستشفى وسيبقى الى جانبها، حتى في احلك الظروف"، مثنيا على جهود وتضحيات مدير المستشفى السابق المرحوم الدكتور أحمد ابو حرفوش.وقال: "ان مستشفى سبلين، هو الملاذ الاساس للشريحة الاكبر من الناس، فالشكر لكل من وقف الى جانبه، والى جانب اهلنا في اقليم الخروب دون تمييز، من شخصيات واحزاب وقوى سياسية ومؤسسات دولية، وحتى الاغتراب في الجية، ساهم معنا في تأمين كهرباء المستشفى، وهذا مؤشر بأنه عندما يكون هناك انتماء وطني، تضعف كل الحساسيات والتفاصيل ونعود الى الوطن" .وتابع: "من منبر هذا المستشفى، ومن سبلين أقول، نحن نحرص كل الحرص على هذه المؤسسة وكل المؤسسات الحكومية، ونفخر بأننا مع وزير شجاع ومقدام، يواجه كل الازمات. واغتنم المناسبة لأقول لمن يفكر بأننا يمكن ان نتخلى عن دور الدولة في الرعاية الاجتماعية والصحية، فهو مخطئ وواهم، وكل وصفات الخارج المعلبة، والتي نحترمها والتي ربما تطال الامن الصحي والاجتماعي اللناس، ندعم موقفك بهذا الموضوع يا معالي الوزير ونقف الى جانبك لكي نحافظ على الحد الادنى من التقديمات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".واعتبر ان التفاعل بين الرسمي والخاص هو ميزة لبنان. وتمنى على اهالي الاقليم والشوف الاعلى، تفهم جاجات المستشفى، مؤكدا استمرار وقوف النائب جنبلاط الى جانب المستشفى.ثم تحدث الوزير أبيض، فعبر عن ارتياحه لتأمين الطاقة المتجددة لمستشفى سبلين، معتبرا انها جزء من مشروع وزارة الصحة لدعم المستشفيات الحكومية، والذي يشمل 15 مستشفى حكوميا في لبنان، ومن ضمنها سبلين، بالتعاون مع الشركاء لدعم القطاع الاستشفائي الحكومي.وتناول الدور الرائد للمستشفيات الحكومية في ظل الازمات الصحية والاقتصادية، مؤكدا انها "تستأهل كل الدعم، ومنها الطاقة المتجددة ومشاريع توسيع اقسام، او اضافة خدمات جديدة، او علاج كيميائي لمرضى السرطان وغيرها من المشاريع" .وشكر أبيض للدول الصديقة والشقيقة والجهات المانحة، التي تقدم مساعدات لوزارة الصحة، "ليتسنى للمستشفيات الصمود"، لافتا الى ان "مستشفى سبلين الحكومي اعطى مثالا ممتازا للمستشفيات الحكومية من خلال حسن الادارة والاحتضان من المجتمع الاهلي والفاعليات والزعماء".واعتبر ان "المريض الاكبر الذي نراه اليوم هو الوطن". وقال: "لبنان هو الوطن المريض". وأضاف: "السبيل لاستراجاع الصحة لوطننا تكمن في اعادة الصحة الى مؤسساته، وحسن استعمال الموارد وترشيد الانفاق، والتركيز على الخدمات الاساسية، ودعم المستشفيات الحكومية، علنا بذلك نعيد لبنان الى ما كان عليه سابقا، فنحن بحاجة لأن نضع ايدينا بأيدي بعض، لنصل الى الحلول، التي تنقل بلدنا الى وضع افضل".