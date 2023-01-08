أخبار لبنان 08 كانون الثاني 2023 - 15:00 08/01/2023 15:00:48 وزارة الصحة: 141 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

وزارة الصحة: 141 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم تسجيل 141 إصابة جديدة بكورونا، ولا وفيات.

كذلك نشرت وزارة الصحة العامة تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، ولم يتم تسجيل اي إصابة جديدة،. الإعلان

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