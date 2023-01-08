أخبار لبنان
08 كانون الثاني 2023 - 15:00
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وزارة الصحة: 141 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا

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وزارة الصحة: 141 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة ولا إصابات أو وفيات بالكوليرا
Lebanon News
 اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم تسجيل 141 إصابة جديدة بكورونا، ولا وفيات.
كذلك نشرت وزارة الصحة العامة  تقريرا عن حالات الكوليرا في لبنان، ولم يتم تسجيل اي إصابة جديدة،.
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