فياض لـ"الأحد مع ماريو": من دون فيول وكهرباء لا معنى لرفع التعرفة

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أوضح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنهم كانوا يحاولون اعطاء كهرباء للمواطنين قبل نهاية العام والرئيس نجيب ميقاتي كان موافقا، قائلا: "اليوم الموضوع متوقف عند وزير المالية وفي 5-1 وصلتني رسالة منه بضرورة ضمان أن تعيد الجهة المستلفة الاموال ولكن المشكلة اننا لا نأخذ اموالا اليوم بل رسالة اعتماد مالي".وأعلن في حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI أنه لا يرى ضرورة لجلسة حكومية من أجل حلّ ملف البواخر العالق.واعتبر أنه من دون فيول وكهرباء لا معنى لرفع التعرفة وهذه كلها حلقة متكاملة.وقال فياض: "رئيس الحكومة هو من اعطانا توجيها باجراء مناقصة الفيول باشراف هيئة الشراء العام وكان كلّ شيء جاهزا للسير به "شو عدا ما بدا لا اعرف" ولا يجب تحميل الناس نتائج النكايات السياسية".وأضاف: "التزمنا بقانون الشراء العام حرفيا ولولا ان مديرية الشراء العام كانت قد اتصلت بميقاتي واكدت معه ان هناك اعتماد سيفتح لما كانت هيئة الشراء العام وافقت على المناقصة ولكانت ارسلت ملاحظاتها".وكشف فياض أن 700 ألف دولار هو المبلغ الذي بات متراكما كغرامة للبواخر المتوقفة والمبلغ أقل من 1% من قيمة الفيول، متمنيا حلّ الامر سريعا.وقال وزير الطاقة: "بموضوع الفيول العراقي اخذت موافقة استثنائية ولكن الفيول العراقي يعطينا اليوم ساعة الى اثنين في اليوم فقط".