بخاش للـLBCI: هجرة الأطباء سببها الأساسي دخل الطبيب ونعاني من نقص في الاطباء الاختصاصيين

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أوضح نقيب الاطباء يوسف بخاش أن هجرة الأطباء سببها الأساسي دخل الطبيب، مؤكدا العمل على تحسين دخلهم وإيصال حقهم عند قيامهم بأعمال طبية.ولفت بخاش، في حديث لبرنامج نهاركم شعيد عبر الـLBCI، إلى أن في أكثرية المناطق اللبنانية، خصوصا الاطراف، لا يمكن للطبيب أن يتقاضى بدل أتعاب بالدولار.واشار إلى أن بعض المستشفيات والمحافظات تعاني من نقص في الاطباء الاختصاصيين، على سبيل المثال جراحة قلب الاطفال وطب الطوارئ، آملا أن يتعافى البلد ويعود الاطباء إلى لبنان، وحذّر من الوصول إلى وضع متأزّم.وفي سياق آخر، أوضح نقيب الاطباء أننا نواجه متحور كورونا جديد وهو سريع الانتشار ويشبة الـh1n1.وطمأن بخاش أن نسبة دخول المصابين المستشفيات ضئيلة، داعيا المواطن أن يأخذ الحذر ويتلقى الجرعة الرابعة من اللقاح.