سلسلة لقاءات في السراي الحكومي..

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أكد سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي "دعم الاتحاد الأوروبي لتحسين الأوضاع في لبنان على مستويات عدة ومن بينها الملف الاقتصادي والملفات الاخرى".وعرض مع ميقاتي في السراي الحكومي الأوضاع السياسية بمختلف أوجهها.وإجتمع ميقاتي مع السيناتور الفرنسي للمقيمين في الخارج اوليفييه كاديك في حضور رئيسة المجلس الاستشاري للفرنسيين المقيمين في المملكة العربية السعودية ناديا شعيا ورئيس المجلس الاستشاري للفرنسيين المقيمين في لبنان الدكتور غسان ايوب، ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.وقال السناتور كاديك بعد اللقاء انه "في لبنان للقاء الفرنسيين المقيمين في لبنان، وقد التقيت الرئيس قبل لقائي نظرائي في مجلس النواب للبحث في المسائل التي تواجه الفرنسيين المقيمين في لبنان، اضافة الى المستجدات السياسية ومن بينها انتخاب رئيس للجمهورية."واعتبر الرئيس ميقاتي ان "انتخاب رئيس للجمهورية قريبا هو أمر ضروري من اجل سير عمل المؤسسات".وقال السناتور كاديك" أنا جد مسرور بالأجواء الإيجابية التي سمعتها من الرئيس قبل زيارة مجلس النواب. لقد ناقشنا أيضا الملفات المهمة منها وضع الكهرباء ووضع المصارف والودائع ، ويبدو الرئيس ميقاتي متفائلا بالوصول الى حل بشأن هذا الأمر".وردا على سؤال قال:" تستمر زيارتي الى لبنان نحو ستة ايام وسأزور المعهد العالي للأعمال واجتمع مع رواد الأعمال وغرفة التجارة الفرنسية-اللبنانية لأن الديبلوماسية الاقتصادية جزء من اهتماماتي .أضاف" ما يهمنا هو حل المصاعب التي يواجهها اللبنانيون في حياتهم اليومية والاطلاع على رأي دولة الرئيس حول ما تقوم به فرنسا في لبنان، لأن دور البرلمانيين هو مراقبة عمل الحكومة، وكان رأيه ايجابيا بشكل كبير وهو يعتبر بأن فرنسا تقوم بدور المبادر لمساعدة لبنان وهذا ما سرني ففرنسا تحب كثيرا لبنان واللبنانيين".