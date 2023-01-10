حزب الله: ندين ما قامت به مجلة شارلي إيبدو

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أصدر حزب الله بيانًا أشار فيه إلى أن "المجلة المشؤومة "شارلي ايبدو" ترتكب مجددًا المزيد من الإساءة والعدوان على مقدساتنا ومقاماتنا، وهي التي نالت ولمرات عدة من قدسية رسولنا الأعظم محمد، ومن كرامة السيد المسيح، والعديد من رموز ديانات السماء."وقال: "ها هي هذه الأيام وبطريقة الرسوم الكاريكاتورية الساخرة تستهدف النيل من أرفع قامة إسلامية ودينية في العالم اليوم، فالإمام الخامنئي ليس فقط زعيمًا لدولة كبيرة، بل هو إمام أمة ومرجع ديني لعشرات الملايين من المؤمنين وعنوان شامخ لكل ما هو إنسانية وحرية وكرامة ومقاومة وإباء وضيم، هو اليوم رمز الإسلام ومنارته وشمسه الساطعة وصوته الصارخ في وجه طواغيت العالم ومستكبريه."ودان حزب الله وبشدة العمل القبيح الذي أقدمت عليه هذه المجلة، داعيًا الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمعاقبة القائمين على هذا العمل بسبب إعتدائهم على مقدسات وكرامات أمة بكاملها.ورأى أن الإختباء خلف مقولات حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام أصبح مكشوفًا ولا ينفع أصحابه.واعتبر أنه يجب على الحكومة الفرنسية أن تفصل بين نزاعها السياسي مع إيران وبين السماح لمجلات وقحة كـ"شارلي إيبدو" من النيل من مقدسات وكرامات المسلمين ومقاماتهم ورموزهم، وألا تكون شريكة في هذه الإساءة إليهم.