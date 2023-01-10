أخبار لبنان
10 كانون الثاني 2023 - 07:50
Back

محفوض زار ميقاتي... وتوافق على مطالب تخص المعلمين في القطاع الخاص

نقيب المعلمين زار ميقاتي Lebanon, news ,lbci ,أخبار المعلمين, ميقاتي,نعمه محفوض,نقيب المعلمين زار ميقاتي
episodes
محفوض زار ميقاتي... وتوافق على مطالب تخص المعلمين في القطاع الخاص
Lebanon News
زار نقيب المعلمين نعمه محفوض على رأس وفد من النقابة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور وزير التربية عباس الحلبي والمدير العام عماد الاشقر. 

وكان هناك توافق بين النقيب محفوض والرئيس ميقاتي على مطالب تخص المعلمين في القطاع الخاص، وهي الالتزام بوحدة التشريع بين العام والخاص، وتأمين موارد لصندوق التقاعد من أجل تحقيق زيادات مالية للمتقاعدين، وذلك عبر مشروعين سوف تتقدم بهما النقابة الى مجلس النواب.
الإعلان

ووعد الرئيس ميقاتي بالتواصل مع حاكم مصرف لبنان من أجل قبول الشيكات الصادرة من صندوق التعويضات في المصارف، والسماح للمتقاعدين بسحب رواتبهم وفق منصة صيرفة، وأيضا بتأمين مساعدة مالية عاجلة لصندوق التقاعد.
الإعلان
إقرأ أيضاً