محفوض زار ميقاتي... وتوافق على مطالب تخص المعلمين في القطاع الخاص

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زار نقيب المعلمين نعمه محفوض على رأس وفد من النقابة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور وزير التربية عباس الحلبي والمدير العام عماد الاشقر.وكان هناك توافق بين النقيب محفوض والرئيس ميقاتي على مطالب تخص المعلمين في القطاع الخاص، وهي الالتزام بوحدة التشريع بين العام والخاص، وتأمين موارد لصندوق التقاعد من أجل تحقيق زيادات مالية للمتقاعدين، وذلك عبر مشروعين سوف تتقدم بهما النقابة الى مجلس النواب.ووعد الرئيس ميقاتي بالتواصل مع حاكم مصرف لبنان من أجل قبول الشيكات الصادرة من صندوق التعويضات في المصارف، والسماح للمتقاعدين بسحب رواتبهم وفق منصة صيرفة، وأيضا بتأمين مساعدة مالية عاجلة لصندوق التقاعد.