بو صعب استقبل وزير الدفاع... هذا ما جرى بحثه

بو صعب استقبل وزير الدفاع

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LBCI News Lebanon

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال العميد موريس سليم الذي شكره على واجب العزاء بوفاة شقيقته.



وتمت مناقشة الأوضاع العامة والصعوبات التي تمر فيها مؤسسات وزارة الدفاع بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية.



كذلك تم التطرق الى الخلاف الذي إستجد بين وزير الدفاع وقائد الجيش على اثر الشغور الحاصل في المفتشية العامة، حيث أبدى بو صعب تأسفه لما وصلت اليه الأمور في المؤسسة العسكرية بسبب عدم احترام القوانين لا سيما قانون الدفاع الوطني خصوصا ان صلاحيات وزير الدفاع المتعلقة بالمفتشية العامة هي واضحة وصريحة في هذا القانون.