أخبار لبنان
11 كانون الثاني 2023 - 05:29
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سمر غندور للـLBCI: وضعنا في التعليم المهني والتقني الرسمي أكثر من مزري

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سمر غندور للـLBCI: وضعنا في التعليم المهني والتقني الرسمي أكثر من مزري
Lebanon News
أعلنت عضو الهيئة التنسيقية للمتعاقدين بالتعليم الرسمي سمر غندور أن وضعهم في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان أكثر من مزري.

وقالت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "منذ العام 1997 لم تعط لنا أي فرصة تثبيت".

وناشدت "الدولة اللبنانية وكل المعنيين بالقطاع التربوي رحم هذا القطاع الحيوي".
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وقالت: "من العام 1997 ونحن نصرخ "ثبّتونا" ونحن اليوم لا نريد مطالب، لا ضمان ولا بدل نقل ولا غيرهم وكل ما نريده هو استقرار وظيفي. وأنا طلبت من وزير التربية أن نكون متعاقدين مع وزارة التربية وليس متعاقدين في الساعة". 
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