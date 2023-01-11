شقير خلال زيارته المطران عوده: البقاء بالفراغ جريمة كبيرة.. وبداية الاستقرار بانتخاب رئيس للجمهورية

الإعلان

التقى متروبوليت بيروت وتوابعها لطائفة الروم الأرثوذكس المطران الياس عوده اليوم رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف.وبعد الزيارة قال شقير: "قمت بزيارة سيدنا المطران الياس أولاً لأتمنى له سنة خير وسنة مليئة بالصحة والعافية، على أمل أن تكون سنة خير على البلد بدعائه وبمساعيه خصوصاً أننا بانتظار استحقاق كبير هو انتخاب رئيس للجمهورية".واضاف: "أطلعنا سيدنا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي نعيشه"، وشددنا على أن البقاء في الفراغ جريمة كبيرة، و"أيّ شخص يعتقد أن البلد ممكن أن يعمل ويتقدّم من دون رئيس للجمهورية هو مخطئ". وتابع شقير قائلاً: "شرحنا لسيدنا الوضع الاقتصادي في الــ 2022 والمعاناة التي عشناها وأخذنا من نصائحه ما يمكن أن يُعمل في الــ 2023، على أمل أن تكون هذه السنة سنة خير على الجميع وعلى البلد، ومن يحاول عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية يكون من أعداء هذا الوطن".وشدد شقير أنه "علينا أن ننتخب رئيساً بأسرع وقت ممكن لأن حرام شعبنا فهو يحبّ الحياة ويستحق الحياة ولا يستحق أن يبقى في هذه المعاناة الكبيرة"، لافتًا الى الحركة الإقتصادية في أعياد 2022 كانت جيدة، لكن لا يكفي أن يعمل البلد لأسبوعين ويكون الوضع تعبان لمدة 6 أشهر. وقال: "نريد استقراراً دائماً، نحن نعرف معاناة الناس والمؤسسات، نريد استقراراً دائماً وبداية الاستقرار تكون بانتخاب رئيس للجمهورية.