أخبار لبنان
11 كانون الثاني 2023 - 08:49
11/01/2023 08:49:31
جلسة للجنة الأشغال العامة بحثت في ازمة الكهرباء
جلسة للجنة الأشغال العامة بحثت في ازمة الكهرباء
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LBCI News Lebanon
عُقدت في المجلس النيابي، جلسة للجنة الأشغال العامة بحثت في ازمة الكهرباء.
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