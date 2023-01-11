أخبار لبنان
11 كانون الثاني 2023 - 08:49
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جلسة للجنة الأشغال العامة بحثت في ازمة الكهرباء

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Lebanon News
عُقدت في المجلس النيابي، جلسة للجنة الأشغال العامة بحثت في ازمة الكهرباء.

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