مجموعة CMA CGM قررت عدم تقديم عرض للمزايدة الخاصة بتشغيل القطاع البريدي في لبنان

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LBCI News Lebanon

بعد تداول معلومات عن تقديمها عرضاً للمشاركة في مزايدة البريد في لبنان، أعلنت مجموعة CMA CGM أنها قررت عدم تقديم عرض للمزايدة الخاصة بتشغيل القطاع البريدي في لبنان.