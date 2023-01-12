أخبار لبنان
12 كانون الثاني 2023 - 07:10
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مجموعة CMA CGM قررت عدم تقديم عرض للمزايدة الخاصة بتشغيل القطاع البريدي في لبنان

مجموعة CMA CGM قررت عدم تقديم عرض للمزايدة الخاصة بتشغيل القطاع البريدي في لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار CMA CGM, لبنان, البريد,مزايدة,
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مجموعة CMA CGM قررت عدم تقديم عرض للمزايدة الخاصة بتشغيل القطاع البريدي في لبنان
Lebanon News
بعد تداول معلومات عن تقديمها عرضاً للمشاركة في مزايدة البريد في لبنان، أعلنت مجموعة CMA CGM أنها قررت عدم تقديم عرض للمزايدة الخاصة بتشغيل القطاع البريدي في لبنان.
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