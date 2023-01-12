أخبار لبنان
12 كانون الثاني 2023 - 07:10
12/01/2023 07:10:51
مجموعة CMA CGM قررت عدم تقديم عرض للمزايدة الخاصة بتشغيل القطاع البريدي في لبنان
مجموعة CMA CGM قررت عدم تقديم عرض للمزايدة الخاصة بتشغيل القطاع البريدي في لبنان
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LBCI News Lebanon
بعد تداول معلومات عن تقديمها عرضاً للمشاركة في مزايدة البريد في لبنان، أعلنت مجموعة CMA CGM أنها قررت عدم تقديم عرض للمزايدة الخاصة بتشغيل القطاع البريدي في لبنان.
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