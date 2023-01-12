اطلاق المرحلة الثالثة من "مشروع ترميم الكنائس التاريخية" في لبنان

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أُطلقت المرحلة الثالثة من "مشروع ترميم الكنائس التاريخية" في لبنان، الذي تنفّذه جامعة الروح القدس- الكسليك بالتعاون مع جامعة بازماني بيتر الكاثوليكية وتموّله الحكومة الهنغارية وتدعمه السفارة الهنغارية في لبنان، وذلك خلال حفل أقيم بعنوان “Conserve to Preserve”، في حضور وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، النائبين جبران باسيل وندى البستاني، المطارنة بول روحانا وسلوان موسي وسليم صفير، سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ، رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب طلال هاشم، رئيس بلدية جعيتا وليد بارود، وأعضاء مجلس جامعة الروح القدس - الكسليك وممثلي جامعة بازماني بيتر الكاثوليكية، وجمع من الفعاليات الديبلوماسية والدينية والسياسية والبلدية والتربوية والثقافية، في كنيسة سيدة الخلاص في جعيتاالأب طلال هاشم.وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع ترميم الكنائس التاريخية يهدف إلى ترميم63 كنيسة في لبنان، وقد تم اطلاقه في العام 2018 وبمرحلتيه الأولى والثانية، شملت عمليات الترميم 33 كنيسة، فيما ستشمل المرحلة الثالثة، الجارية حاليًا، 30 كنيسة. وفي هذا الإطار، يكمن الهدف الأساسي للمشروع في المحافظة على المباني الدينية التاريخية ودراستها، لا سيما تلك التي تتمتع بقيمة هندسية وتاريخية وأثرية والتي تحتاج إلى تدخل طارئ للمحافظة على هذه القيم، في سبيل دعم الشعب المسيحي المحلي. من هنا، جرى اختيار الكنائس بالاستناد إلى هذه القيم بشكل يحترم قدر الإمكان التوزيع الجغرافي المتوازن لدعم المجتمعات المسيحية في جميع أنحاء البلاد.