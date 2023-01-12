أخبار لبنان
12 كانون الثاني 2023 - 14:30
12/01/2023 14:30:00
وزير الخارجية الايراني يصل إلى لبنان...
وزير الخارجية الايراني وصل إلى لبنان...
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LBCI News Lebanon
يصل مساء اليوم وزير الخارجية الايرانية حسين عبداللهيان الى بيروت، حيث من المقرر ان يلتقي غداً وزير الخارجية ورئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس مجلس النواب.
تفاصيل اكثر عن الزيارة مباشرة من مطار رفيق الحريري في الفيديو اعلاه...
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