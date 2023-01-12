أخبار لبنان
12 كانون الثاني 2023 - 14:30
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وزير الخارجية الايراني يصل إلى لبنان...

وزير الخارجية الايراني وصل إلى لبنان... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,ايران,وزير الخارجية الايراني وصل إلى لبنان...
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Lebanon News
يصل مساء اليوم وزير الخارجية الايرانية حسين عبداللهيان الى بيروت، حيث من المقرر ان يلتقي غداً وزير الخارجية ورئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس مجلس النواب. 

تفاصيل اكثر عن الزيارة مباشرة من مطار رفيق الحريري في الفيديو اعلاه...
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