أخبار لبنان
13 كانون الثاني 2023 - 05:32
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عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: مستعدون لاعادة بناء معامل الطاقة الكهربائية وحتى بناء معامل جديدة

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Lebanon News
أكد وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان أن ايران مستعدة في اطار الدعم الكامل الالتزام بالامور الملقاة على عاتقها بما خص الاتفاق في الفيول والكهرباء واعادة بناء معامل الطاقة الكهربائية وحتى بناء معامل جديدة.

وشدد عبد اللهيان، بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، على أن الامن والتطور في لبنان هما من أمن وتطور ايران كما المنطقة كلها.
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وأكد أن ايران ستبقى دائما الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء، لافتا إلى أنه ونظيره اللبناني تباحثا في السبل لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وردا على سؤال بشأن الشغور الرئاسي، أوضح وزير الخارجية الايراني أن بلاده لا تتدخل في الامور الداخلية للبنانية، داعيا الى التحاور بين كل التيارات السياسية اللبنانية.

وفي سياق منفصل، أشار إلى أن ايران "سعيدة" بالحوار التركي السوري، موضحا أننا نعي تماماً أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على مصلحة البلدين.
 
وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمل بلاده في تطبيع العلاقات مع السعودية بما يشمل إعادة فتح سفارتي البلدين في طهران والرياض.

وكشف بو حبيب من جهته، أنه أكد حرص لبنان على رفضه المبدئي تدخل اي دولة بشؤون دولة اخرى.
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