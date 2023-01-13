عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: مستعدون لاعادة بناء معامل الطاقة الكهربائية وحتى بناء معامل جديدة

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أكد وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان أن ايران مستعدة في اطار الدعم الكامل الالتزام بالامور الملقاة على عاتقها بما خص الاتفاق في الفيول والكهرباء واعادة بناء معامل الطاقة الكهربائية وحتى بناء معامل جديدة.وشدد عبد اللهيان، بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، على أن الامن والتطور في لبنان هما من أمن وتطور ايران كما المنطقة كلها.وأكد أن ايران ستبقى دائما الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء، لافتا إلى أنه ونظيره اللبناني تباحثا في السبل لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية.وردا على سؤال بشأن الشغور الرئاسي، أوضح وزير الخارجية الايراني أن بلاده لا تتدخل في الامور الداخلية للبنانية، داعيا الى التحاور بين كل التيارات السياسية اللبنانية.وفي سياق منفصل، أشار إلى أن ايران "سعيدة" بالحوار التركي السوري، موضحا أننا نعي تماماً أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على مصلحة البلدين.