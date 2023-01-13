13 كانون الثاني 2023 - 07:13 13/01/2023 07:13:13

ياسين ياسين يطلق مبادرة لتأمين المازوت وتدفئة المدارس الرسمية

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LBCI News Lebanon

أطلق النائب ياسين ياسين مبادرة لتأمين مادة المازوت بهدف تدفئة العدد الاكبر من المدارس الرسمية في مختلف المناطق تحت عنوان "خلوا ولادنا دافيين".