أخبار لبنان
13 كانون الثاني 2023 - 07:13
13/01/2023 07:13:13
ياسين ياسين يطلق مبادرة لتأمين المازوت وتدفئة المدارس الرسمية
ياسين ياسين يطلق مبادرة لتأمين المازوت وتدفئة المدارس الرسمية
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LBCI News Lebanon
أطلق النائب ياسين ياسين مبادرة لتأمين مادة المازوت بهدف تدفئة العدد الاكبر من المدارس الرسمية في مختلف المناطق تحت عنوان "خلوا ولادنا دافيين".
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