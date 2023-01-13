المطران بو نجم استقبل المكاري: لتكن وسائل الإعلام محايدة

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إستقبل راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة سيادة المطران أنطوان بو نجم وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في مقرّ المطرانيّة في قرنة شهوان، بحضور مستشارة الوزير إليسار ندّاف، النائب العام المونسنيور شربل غصوب، النائب الأسقفي للشؤون العامة المونسنيور إيلي الخوري، الخوري بسام جعجع، قيّم المطرانيّة ودائرة الإعلام في الأبرشيّة.,ناقش الطرفان واقع الإعلام في لبنان، ودعا سيادته إلى أن تكون وسائل الإعلام محايدة وأن تلعب دورًا توعويا وتبتعد عن شحن النفوس وخطاب الكراهيّة.أما وزير الإعلام فعرض لمشاريع الوزارة من حيث تحديث قوانين الإعلام، التوعية على الأخبار الزائفة، إضافة إلى مشروع الأرشفة في المؤسسات التابعة لوزارة الإعلام.كما سيجري إطلاق مشاريع ومبادرات بالشراكة مع وزارة الإعلام، حيث أبدى وزير الإعلام إنفتاح الوزارة واستعدادها الكامل للوقوف إلى جانب أبرشيّة أنطلياس المارونيّة في مبادراتها التي تحمل طابعًا توعويّا، وطنيّا ومجتمعيّا.