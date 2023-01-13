أخبار لبنان
13 كانون الثاني 2023 - 13:01
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أوجيرو: عطل في سنترال الشويفات

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أوجيرو: عطل في سنترال الشويفات
Lebanon News
أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر، أن "عطلا طرأ في سنترال الشويفات بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة"، مؤكدة أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
 
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