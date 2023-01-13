أوجيرو: عطل في سنترال الشويفات

أوجيرو: فرقنا تعمل على إصلاح العطل

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LBCI News Lebanon

أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر، أن "عطلا طرأ في سنترال الشويفات بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة"، مؤكدة أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.