أخبار لبنان
13 كانون الثاني 2023 - 13:01
13/01/2023 13:01:00
أوجيرو: عطل في سنترال الشويفات
أوجيرو: فرقنا تعمل على إصلاح العطل
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LBCI News Lebanon
أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على تويتر، أن "عطلا طرأ في سنترال الشويفات بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة"، مؤكدة أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
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— ogero (@OgeroTelecom)
January 13, 2023
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