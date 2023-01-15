أخبار لبنان
15 كانون الثاني 2023 - 08:35
15/01/2023 08:35:31
مركز الملك سلمان للاغاثة وزع 381 سلة غذائية في عكار
مركز الملك سلمان للاغاثة وزع 381 سلة غذائية في عكار
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LBCI News Lebanon
واصل "مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية" بالشراكة مع جمعية "غراس لتنمية المجتمع" اليوم، توزيع سلال غذائية في عكار، حيث استفاد منها 381 عائلة.
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