أخبار لبنان
15 كانون الثاني 2023 - 08:35
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مركز الملك سلمان للاغاثة وزع 381 سلة غذائية في عكار

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مركز الملك سلمان للاغاثة وزع 381 سلة غذائية في عكار
Lebanon News
واصل "مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية" بالشراكة مع جمعية "غراس لتنمية المجتمع" اليوم، توزيع سلال غذائية في عكار، حيث استفاد منها 381 عائلة.
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