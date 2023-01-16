آخر مستجدات التحقيق مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

مستجدات التحقيق مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت..

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LBCI News Lebanon

أفادت معلومات للـLBCI بأن التحقيق بدأ منذ بعض الوقت مع عشرة أشخاص من أهالي ضحايا إنفجار المرفأ وأصدقاء لهم لدى التحري في ثكنة بربر الخازن في فردان ويجري التحقيق وفقاً لثلاثة محاضر وقُسم العدد الى 3 غرف حيث يتولى 3 ضباط التحقيق وذلك بناءً لإشارة من المحامي العام الإستئنافي في بيروت زاهر حمادة.

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والأشخاص الذين يخضعون للتحقيق هم:



١-وليم نون: شقيق الضحية جو نون



٢- جورج حتي: والد الضحية شربل حتي



٣- اسامة فقيه: عسكر متقاعد



٤- كيان طليس: شقيق الضحية محمد طليس



٥- مجيد حلو: والد الضحية نيكول حلو



٦- ايلي ملاحي: والد الضحية رالف ملاحي



٧- عبدو متى: والد الضحية شربل متى



٨- ايلي بو صعب: والد الضحية جو بو صعب



٩- بيتر بو صعب: شقيق الضحية جو بو صعب



١٠-أنطوني سلامة: عسكر فوج اطفاء بيروت



اشارة الى عدم دخول كل من المحامية سيسيل روكز شقيقة الضحية جوزيف روكز والمحامي بيار الجميل شقيق الضحية يعقوب الجميل لكونهم محامين ويتمتعون بحصانة تخولهم المثول فقط امام القاضي وبإذن من نقابة المحامين.