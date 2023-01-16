أخبار لبنان
16 كانون الثاني 2023 - 05:10
16/01/2023 05:10:06
الوفود الأوروبية تباشر عمليات التحقيق في قضية تبييض الاموال.. ما هي آخر المعطيات؟
الوفود الأوروبية تباشر عمليات التحقيق في قضية تبييض الاموال..
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LBCI News Lebanon
بدات الحركة الجدية للوفود الاوروبية في ما يخص التحقيقات في تبييض الأموال.
واليوم وصلت الوفود القضائية الثلاثة لمباشرة جلسات التحقيق مع عدد من المصرفيين وموظفين في مصرف لبنان، أما الجلسات فتتخذ طابع سري ويستمع للاشخاص بصفتهم شهود.
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