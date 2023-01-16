أخبار لبنان
16 كانون الثاني 2023 - 05:10
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الوفود الأوروبية تباشر عمليات التحقيق في قضية تبييض الاموال.. ما هي آخر المعطيات؟

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Lebanon News
بدات الحركة الجدية للوفود الاوروبية في ما يخص التحقيقات في تبييض الأموال.
 
واليوم وصلت الوفود القضائية الثلاثة لمباشرة جلسات التحقيق مع عدد من المصرفيين وموظفين في مصرف لبنان، أما الجلسات فتتخذ طابع سري ويستمع للاشخاص بصفتهم شهود.
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