أخبار لبنان
16 كانون الثاني 2023 - 07:27
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اليكم تفاصيل كتابي وزير الطاقة بشأن تمويل خطة الكهرباء و"الفيول العراقي".. كيف ردّت رئاسة الحكومة؟

اليكم تفاصيل كتابي وزير الطاقة بشأن تمويل خطة الكهرباء و"الفيول العراقي".. Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئاسة الحكومة, الفيول العراقي, خطة الكهرباء,وزير الطاقة,اليكم تفاصيل كتابي وزير الطاقة بشأن تمويل خطة الكهرباء و"الفيول العراقي"..
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اليكم تفاصيل كتابي وزير الطاقة بشأن تمويل خطة الكهرباء و&quot;الفيول العراقي&quot;.. كيف ردّت رئاسة الحكومة؟
Lebanon News
نشرت رئاسة الحكومة نسخة عن كتابي وزارة الطاقة والمياه رقم 9265/و - 9266/و تاريخ 13/1/2023 الواردين إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 16/1/2023 بعد توزيع جدول الأعمال وتحديداً عند الساعة 11.50 قبل ظهر اليوم، والمتعلقين بتمويل خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء وموضوع اتفاق بيع زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية.
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وأرفقت رئاسة الحكومة بالكتابين ردّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، علماً أن الأخيرة أرسلت كتابي الوزير والرّدين عليهما إلى الوزراء إلحاقاً بجدول أعمال الجلسة.

**للاطلاع على الكتاب الأول اضغط هنا
 
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