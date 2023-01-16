وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي

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غيب الموت اليوم الاعلامية والصحافيّة والكاتبة اللبنانيّة صونيا بيروتي التي عملت في عددٍ من الصحف والجرائد المحليّة كما أصدرت عددا من الكتب والروايات أبرزها مطاحن الطائفيّة الذي تحدثت فيهِ عن الطائفية في لبنان وكيف كانت سببا مباشرا في الحرب الأهليّة.صونيا بيروتي كانت في استوديو الفن صوتاً مميزاً، ونهجاً خاصاً وجرأة غير معهودة فكانت المرأة التي خرقت التقاليد وشقت الطريق بجرأة وموهبة. كما كانت علامة فارقة من خلال برنامج فنجان قهوة على أثير اذاعة لبنان وهي صاحبة قلم جريء أضاءت على قضايا المرأة خصوصاً والمجتمع عموماً.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر غد في كنيسة سيدة المعونات في حارة صخر.تقبل التعازي يوم الدفن في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحا ولغاية السادسة مساء.