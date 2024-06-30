وزير الإقتصاد: لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المباني وسكانها

كتب وزير الاقتصاد امين سلام على منصة "أكس": "انهيار سقف المنزل في المدينة الرياضية في بيروت هو في مثابة إنذار وتذكير لبلدية بيروت بأن هناك أكثر من 10,460 مبنى في بيروت يحتاج إلى ترميم وفق المسح الذي أجرته شبكة سلامة المباني في العام 2013 ضمن برنامج GIS بالتعاون مع وزارة الداخلية."



ودعا "كل البلديات لإجراء مسح ميداني شامل لتقييم حال المباني في كافة المناطق،" مشيرًا إلى أنه "السبيل الوحيد لتجنب كوارث مستقبلية ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المباني وسكانها، فالوقت ليس في صالحنا."