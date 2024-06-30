الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي: كم نتمنّى لو أنّ الذين يتعاطون الشأن السياسيّ العام يدركون أنّهم مدعوّون ليتقدّسوا في عملهم السياسيّ
أخبار لبنان
2024-06-30 | 04:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الراعي: كم نتمنّى لو أنّ الذين يتعاطون الشأن السياسيّ العام يدركون أنّهم مدعوّون ليتقدّسوا في عملهم السياسيّ
0
min
الراعي: كم نتمنّى لو أنّ الذين يتعاطون الشأن السياسيّ العام يدركون أنّهم مدعوّون ليتقدّسوا في عملهم السياسيّ
دعا البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذين يتعاطون الشأن السياسيّ العام، في لبنان، إلى الإدراك أنّهم مدعوّون ليتقدّسوا في عملهم السياسيّ.
وقال، خلال ترؤسه قداس الاحد: "لأنّ عملهم السياسيّ موجّه لخدمة الشخص البشريّ في دعوته وحقوقه الأساسيّة وإنمائه بأبعاده الروحيّة والإنسانيّة والثقافيّة والإقتصاديّة."
وأضاف: "إذا اعتنوا بهذه الحالات كلّها، نالوا أجرًا عند الله وسارعوا إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة وفقًا للدستور الواضح والصريح."
ورأى أنّه من شأنه أن يعيد ثقة المواطنين بشخص الرئيس وبمؤسّسات الدولة الدستوريّة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
نتمنّى
الذين
يتعاطون
الشأن
السياسيّ
العام
يدركون
أنّهم
مدعوّون
ليتقدّسوا
عملهم
السياسيّ
التالي
حاولوا الفرار إلى الخارج عبر مراكب الموت... وشعبة المعلومات تمنعهم وتلقي القبض عليهم
وزير الإقتصاد: لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المباني وسكانها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-06-16
جعفر فضل الله في خطبة العيد: عندما يتحرك السياسيّون عندئذٍ فقط يستطيعون أنْ يشيّدوا وطنًا
أخبار لبنان
2024-06-16
جعفر فضل الله في خطبة العيد: عندما يتحرك السياسيّون عندئذٍ فقط يستطيعون أنْ يشيّدوا وطنًا
0
آخر الأخبار
2024-05-06
الصحافيّ والكاتب السياسيّ صهيب جوهر لعشرين 30 : المؤسف من العمليات العسكرية جميعها هو تسخيف دور الجيش اللبنانيّ
آخر الأخبار
2024-05-06
الصحافيّ والكاتب السياسيّ صهيب جوهر لعشرين 30 : المؤسف من العمليات العسكرية جميعها هو تسخيف دور الجيش اللبنانيّ
0
آخر الأخبار
2024-04-20
الرئيس التركيّ ناقش جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة مع رئيس المكتب السياسيّ لحماس في إسطنبول
آخر الأخبار
2024-04-20
الرئيس التركيّ ناقش جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة مع رئيس المكتب السياسيّ لحماس في إسطنبول
0
آخر الأخبار
2024-04-17
حواط لحوار المرحلة : الامن العام يمتلك لائحة بالسوريين جميعهم الذين يخرجون من لبنان ويعودون إليه مرارًا وتكرارًا، فليمنعوهم من العودة "فنغربل" أكثر من سبعين في المئة منهم
آخر الأخبار
2024-04-17
حواط لحوار المرحلة : الامن العام يمتلك لائحة بالسوريين جميعهم الذين يخرجون من لبنان ويعودون إليه مرارًا وتكرارًا، فليمنعوهم من العودة "فنغربل" أكثر من سبعين في المئة منهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:17
تقرير لوزارة الشباب والرياضة عن المسبح الاولمبي في ضبيه
أخبار لبنان
12:17
تقرير لوزارة الشباب والرياضة عن المسبح الاولمبي في ضبيه
0
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
0
أخبار لبنان
11:13
الحلبي عدل موعد امتحانات الكولوكيوم ومدد مهلة قبول الطلبات
أخبار لبنان
11:13
الحلبي عدل موعد امتحانات الكولوكيوم ومدد مهلة قبول الطلبات
0
أخبار لبنان
10:30
وزارة الطاقة: تمديد الموعد النهائي لجولة التراخيص الثالثة لحقول بحرية
أخبار لبنان
10:30
وزارة الطاقة: تمديد الموعد النهائي لجولة التراخيص الثالثة لحقول بحرية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2024-06-30
وصفة سريعة للتجمعات مع الأصدقاء: "التورتيلا بالقريدس" (فيديو)
عالم الطبخ
2024-06-30
وصفة سريعة للتجمعات مع الأصدقاء: "التورتيلا بالقريدس" (فيديو)
0
فنّ
05:05
وعود كاذبة ومقاطع إباحية... الدعاوى القضائية تلاحق كانييه ويست وزوجته وهذه التفاصيل!
فنّ
05:05
وعود كاذبة ومقاطع إباحية... الدعاوى القضائية تلاحق كانييه ويست وزوجته وهذه التفاصيل!
0
أخبار دولية
13:16
ايران تنقسم.. والجمعة لناظره قريب!
أخبار دولية
13:16
ايران تنقسم.. والجمعة لناظره قريب!
0
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:58
الصراف زود الحجار بوثائق تساعد في الوصول إلى الحقيقة في تحقيقات انفجار المرفأ
أخبار لبنان
06:58
الصراف زود الحجار بوثائق تساعد في الوصول إلى الحقيقة في تحقيقات انفجار المرفأ
0
أخبار دولية
05:56
الجيش الإسرائيلي يفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي
أخبار دولية
05:56
الجيش الإسرائيلي يفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي
0
أخبار لبنان
05:15
قوى المعارضة: نندد بقيام مجموعات مسلحة تعمل على الاراضي اللبنانية بفرض منطق وحدة الساحات
أخبار لبنان
05:15
قوى المعارضة: نندد بقيام مجموعات مسلحة تعمل على الاراضي اللبنانية بفرض منطق وحدة الساحات
0
أخبار لبنان
03:16
ميقاتي زار والحلبي مركز "سان جود" متفقدًا سير الامتحانات: سنتسلح بالعلم والأمل والإيمان للوصول الى شط الأمان
أخبار لبنان
03:16
ميقاتي زار والحلبي مركز "سان جود" متفقدًا سير الامتحانات: سنتسلح بالعلم والأمل والإيمان للوصول الى شط الأمان
0
تقارير نشرة الاخبار
16:53
انتخابات فرنسا التشريعية: اليمين المتطرف يتصدر نتائج الدورة الأولى... وماكرون يدعو الى مواجهته
تقارير نشرة الاخبار
16:53
انتخابات فرنسا التشريعية: اليمين المتطرف يتصدر نتائج الدورة الأولى... وماكرون يدعو الى مواجهته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أليكس فغالي الأسرع في الجولة الثانية من السبيد تيست!
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أليكس فغالي الأسرع في الجولة الثانية من السبيد تيست!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إيطاليا تودع اليورو... وألمانيا تواصل المشوار بانتظار الإنكليز والإسبان الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إيطاليا تودع اليورو... وألمانيا تواصل المشوار بانتظار الإنكليز والإسبان الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باسيل من عكار: اللامركزية لا تعني الفدرالية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باسيل من عكار: اللامركزية لا تعني الفدرالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:51
"أجمل عروس"... دانييلا رحمة تتصدر "الترند": ماذا عن موعد حفل زفافها المنتظر؟
فنّ
03:51
"أجمل عروس"... دانييلا رحمة تتصدر "الترند": ماذا عن موعد حفل زفافها المنتظر؟
2
منوعات
12:51
عريس يقوم بمبادرة دعماً لغزة... قرر أن يقيم زفافه في القطاع وهذه النتيجة (صور)
منوعات
12:51
عريس يقوم بمبادرة دعماً لغزة... قرر أن يقيم زفافه في القطاع وهذه النتيجة (صور)
3
فنّ
03:56
بعد إصابته بالسرطان... فنان كويتي شهير يصدم الجمهور: ظهر على كرسي متحرك! (فيديو)
فنّ
03:56
بعد إصابته بالسرطان... فنان كويتي شهير يصدم الجمهور: ظهر على كرسي متحرك! (فيديو)
4
منوعات
06:10
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
منوعات
06:10
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
5
أخبار لبنان
08:55
وزارة الطاقـة أصـدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهـر حزيران 2024
أخبار لبنان
08:55
وزارة الطاقـة أصـدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهـر حزيران 2024
6
أخبار دولية
16:17
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 جنديا في هضبة الجولان المحتلة
أخبار دولية
16:17
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 جنديا في هضبة الجولان المحتلة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل
8
أمن وقضاء
14:09
الجيش: انتشال جثة شخص بعدما غرق في البحر قبالة كفرعبيدا
أمن وقضاء
14:09
الجيش: انتشال جثة شخص بعدما غرق في البحر قبالة كفرعبيدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More