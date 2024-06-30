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o
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مراكز الاقتراع في لبنان فتحت أبوابها أمام الناخبين الفرنسيين
أخبار لبنان
2024-06-30 | 06:43
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مراكز الاقتراع في لبنان فتحت أبوابها أمام الناخبين الفرنسيين
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مراكز الاقتراع في لبنان فتحت أبوابها أمام الناخبين الفرنسيين
فتحت ثمانية مراكز اقتراع، في لبنان، أبوابها، أمام الناخبين اللبنانيين الفرنسيين والفرنسيين المقيمين في لبنان، للإدلاء بأصواتهم، في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية.
ويُتوقّع أن يشارك حوالى 19,000 فرنسيّ مسجّلين في القوائم الانتخابية اللبنانية.
وأدلى عدد كبير منهم بأصواتهم عبر الإنترنت.
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