باسيل يؤكد من منيارة - عكار رفض أي سياسة تأتي بالحرب: لبنان اليوم مهدد بسبب إسرائيل

رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "لبنان اليوم مهدد بسبب اسرائيل وجميعنا نسأل السؤال نفسه عن حدوث الحرب".



وأكد أننا "ضد أي سياسة تأتي بالحرب".



وقال خلال كلمة من البيت الارثوذكسي في منيارة - عكار: "صحيح نعمل لمنع الحرب عن لبنان ولكن هذا لا يعني الاستسلام، وسواء وقعت الحرب أم لا، فلبنان سيخرج منها منتصرًا ولو بكلفة مرتفعة. الحرب هي فشل للإنسان، ونتيجة الحرب ستكون انتصارًا للبنان. الخوف هو من الحروب الأخرى لتغيير الهوية وغيرها وهذا الأمر ليس فيه عنصرية ولا عدائية".



ورأى أن "فكرة العائلة في العالم مستهدفة وكل الحركات غير الطبيعية هدفها ضرب العائلة"، متمنيًا ان "تكون واحدة من مهمتنا أن نتحدث عن الإنسان والعائلة".



وأشار إلى أن "النازح السوري لم يكن ليدخل لبنان منذ ٢٠١١ لو لم يكن هناك لبنانيون شركاء ساهموا في إدخاله، وفي المقابل شعبنا يهاجر وغيرنا المسؤول. لا نريد أن نولد اي عدائية مع النازح السوري بل فقط أن نطبق القوانين".



وشدد على أن "يجب ألا نخلط بين هويتنا وطبيعة العلاقة السلمية مع الشعب السوري"، مؤكدًا أن "قضية النزوح وطنية والتيار لم يخطىء في اي يوم بالقضايا الوطنية".



