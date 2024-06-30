الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل يؤكد من منيارة - عكار رفض أي سياسة تأتي بالحرب: لبنان اليوم مهدد بسبب إسرائيل
أخبار لبنان
2024-06-30 | 06:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
باسيل يؤكد من منيارة - عكار رفض أي سياسة تأتي بالحرب: لبنان اليوم مهدد بسبب إسرائيل
2
min
باسيل يؤكد من منيارة - عكار رفض أي سياسة تأتي بالحرب: لبنان اليوم مهدد بسبب إسرائيل
رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "لبنان اليوم مهدد بسبب اسرائيل وجميعنا نسأل السؤال نفسه عن حدوث الحرب".
وأكد أننا "ضد أي سياسة تأتي بالحرب".
وقال خلال كلمة من البيت الارثوذكسي في منيارة - عكار: "صحيح نعمل لمنع الحرب عن لبنان ولكن هذا لا يعني الاستسلام، وسواء وقعت الحرب أم لا، فلبنان سيخرج منها منتصرًا ولو بكلفة مرتفعة. الحرب هي فشل للإنسان، ونتيجة الحرب ستكون انتصارًا للبنان. الخوف هو من الحروب الأخرى لتغيير الهوية وغيرها وهذا الأمر ليس فيه عنصرية ولا عدائية".
ورأى أن "فكرة العائلة في العالم مستهدفة وكل الحركات غير الطبيعية هدفها ضرب العائلة"، متمنيًا ان "تكون واحدة من مهمتنا أن نتحدث عن الإنسان والعائلة".
وأشار إلى أن "النازح السوري لم يكن ليدخل لبنان منذ ٢٠١١ لو لم يكن هناك لبنانيون شركاء ساهموا في إدخاله، وفي المقابل شعبنا يهاجر وغيرنا المسؤول. لا نريد أن نولد اي عدائية مع النازح السوري بل فقط أن نطبق القوانين".
وشدد على أن "يجب ألا نخلط بين هويتنا وطبيعة العلاقة السلمية مع الشعب السوري"، مؤكدًا أن "قضية النزوح وطنية والتيار لم يخطىء في اي يوم بالقضايا الوطنية".
أخبار لبنان
منيارة
سياسة
بالحرب:
لبنان
اليوم
إسرائيل
التالي
مراكز الاقتراع في لبنان فتحت أبوابها أمام الناخبين الفرنسيين
عودة: ما يحصل يوميًا من وحشية في الأرض يندى له الجبين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-06-14
مطر للـLBCI: ما يحصل اليوم بين حزب الله وإسرائيل إستعراض للقوى ولا أحد في لبنان يريد رئيسًا للجمهورية
أخبار لبنان
2024-06-14
مطر للـLBCI: ما يحصل اليوم بين حزب الله وإسرائيل إستعراض للقوى ولا أحد في لبنان يريد رئيسًا للجمهورية
0
آخر الأخبار
2024-06-10
باسيل من عين التينة: من ينتظر تسوية ويقول إنها آتية فهذا انتظار "غير عقلاني" وغير محسوب فيمكن أن تأتي تسوية قريبة ولا تنتج حلا في لبنان
آخر الأخبار
2024-06-10
باسيل من عين التينة: من ينتظر تسوية ويقول إنها آتية فهذا انتظار "غير عقلاني" وغير محسوب فيمكن أن تأتي تسوية قريبة ولا تنتج حلا في لبنان
0
آخر الأخبار
2024-06-09
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بالطائرات صباح اليوم قاذفة يستخدمها حزب الله في قرية حولا في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-06-09
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بالطائرات صباح اليوم قاذفة يستخدمها حزب الله في قرية حولا في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2024-06-03
باسيل لـ"عشرين 30": هوية لبنان دائمًا ما كانت مهددة وأنا أقبل الإختلاف لكن لا أقبل أن يُفرَض عليّ نموذج
آخر الأخبار
2024-06-03
باسيل لـ"عشرين 30": هوية لبنان دائمًا ما كانت مهددة وأنا أقبل الإختلاف لكن لا أقبل أن يُفرَض عليّ نموذج
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:17
تقرير لوزارة الشباب والرياضة عن المسبح الاولمبي في ضبيه
أخبار لبنان
12:17
تقرير لوزارة الشباب والرياضة عن المسبح الاولمبي في ضبيه
0
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
0
أخبار لبنان
11:13
الحلبي عدل موعد امتحانات الكولوكيوم ومدد مهلة قبول الطلبات
أخبار لبنان
11:13
الحلبي عدل موعد امتحانات الكولوكيوم ومدد مهلة قبول الطلبات
0
أخبار لبنان
10:30
وزارة الطاقة: تمديد الموعد النهائي لجولة التراخيص الثالثة لحقول بحرية
أخبار لبنان
10:30
وزارة الطاقة: تمديد الموعد النهائي لجولة التراخيص الثالثة لحقول بحرية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2024-06-30
وصفة سريعة للتجمعات مع الأصدقاء: "التورتيلا بالقريدس" (فيديو)
عالم الطبخ
2024-06-30
وصفة سريعة للتجمعات مع الأصدقاء: "التورتيلا بالقريدس" (فيديو)
0
فنّ
05:05
وعود كاذبة ومقاطع إباحية... الدعاوى القضائية تلاحق كانييه ويست وزوجته وهذه التفاصيل!
فنّ
05:05
وعود كاذبة ومقاطع إباحية... الدعاوى القضائية تلاحق كانييه ويست وزوجته وهذه التفاصيل!
0
أخبار دولية
13:16
ايران تنقسم.. والجمعة لناظره قريب!
أخبار دولية
13:16
ايران تنقسم.. والجمعة لناظره قريب!
0
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:58
الصراف زود الحجار بوثائق تساعد في الوصول إلى الحقيقة في تحقيقات انفجار المرفأ
أخبار لبنان
06:58
الصراف زود الحجار بوثائق تساعد في الوصول إلى الحقيقة في تحقيقات انفجار المرفأ
0
أخبار دولية
05:56
الجيش الإسرائيلي يفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي
أخبار دولية
05:56
الجيش الإسرائيلي يفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي
0
أخبار لبنان
05:15
قوى المعارضة: نندد بقيام مجموعات مسلحة تعمل على الاراضي اللبنانية بفرض منطق وحدة الساحات
أخبار لبنان
05:15
قوى المعارضة: نندد بقيام مجموعات مسلحة تعمل على الاراضي اللبنانية بفرض منطق وحدة الساحات
0
أخبار لبنان
03:16
ميقاتي زار والحلبي مركز "سان جود" متفقدًا سير الامتحانات: سنتسلح بالعلم والأمل والإيمان للوصول الى شط الأمان
أخبار لبنان
03:16
ميقاتي زار والحلبي مركز "سان جود" متفقدًا سير الامتحانات: سنتسلح بالعلم والأمل والإيمان للوصول الى شط الأمان
0
تقارير نشرة الاخبار
16:53
انتخابات فرنسا التشريعية: اليمين المتطرف يتصدر نتائج الدورة الأولى... وماكرون يدعو الى مواجهته
تقارير نشرة الاخبار
16:53
انتخابات فرنسا التشريعية: اليمين المتطرف يتصدر نتائج الدورة الأولى... وماكرون يدعو الى مواجهته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أليكس فغالي الأسرع في الجولة الثانية من السبيد تيست!
تقارير نشرة الاخبار
13:53
أليكس فغالي الأسرع في الجولة الثانية من السبيد تيست!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إيطاليا تودع اليورو... وألمانيا تواصل المشوار بانتظار الإنكليز والإسبان الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إيطاليا تودع اليورو... وألمانيا تواصل المشوار بانتظار الإنكليز والإسبان الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باسيل من عكار: اللامركزية لا تعني الفدرالية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باسيل من عكار: اللامركزية لا تعني الفدرالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:51
"أجمل عروس"... دانييلا رحمة تتصدر "الترند": ماذا عن موعد حفل زفافها المنتظر؟
فنّ
03:51
"أجمل عروس"... دانييلا رحمة تتصدر "الترند": ماذا عن موعد حفل زفافها المنتظر؟
2
منوعات
12:51
عريس يقوم بمبادرة دعماً لغزة... قرر أن يقيم زفافه في القطاع وهذه النتيجة (صور)
منوعات
12:51
عريس يقوم بمبادرة دعماً لغزة... قرر أن يقيم زفافه في القطاع وهذه النتيجة (صور)
3
فنّ
03:56
بعد إصابته بالسرطان... فنان كويتي شهير يصدم الجمهور: ظهر على كرسي متحرك! (فيديو)
فنّ
03:56
بعد إصابته بالسرطان... فنان كويتي شهير يصدم الجمهور: ظهر على كرسي متحرك! (فيديو)
4
منوعات
06:10
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
منوعات
06:10
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
5
أخبار لبنان
08:55
وزارة الطاقـة أصـدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهـر حزيران 2024
أخبار لبنان
08:55
وزارة الطاقـة أصـدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهـر حزيران 2024
6
أخبار دولية
16:17
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 جنديا في هضبة الجولان المحتلة
أخبار دولية
16:17
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 جنديا في هضبة الجولان المحتلة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل
8
أمن وقضاء
14:09
الجيش: انتشال جثة شخص بعدما غرق في البحر قبالة كفرعبيدا
أمن وقضاء
14:09
الجيش: انتشال جثة شخص بعدما غرق في البحر قبالة كفرعبيدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More