ميقاتي زار والحلبي مركز "سان جود" متفقدًا سير الامتحانات: سنتسلح بالعلم والأمل والإيمان للوصول الى شط الأمان

اطّلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع وزير التربية عباس الحلبي على سير الامتحانات الرسميّة لشهادة الثانوية العامّة في مركز سرطان الأطفال "سان جود" في الجامعة الأميركية في بيروت.



وقال:" نتابع اليوم جولاتنا على مراكز الامتحانات وكأنه كتب دائما على اللبناني مواجهة التحدي."



وأضاف: "كنا في الجنوب الأسبوع الفائت ورأينا التلاميذ هناك يجرون الامتحانات تحت القصف، وينتقلون من قرية الى اخرى، واليوم نرى إرادة الحياة لدى الشابات والشبان في مركز "سان جود" في الجامعة الاميركية وهم يجرون الامتحانات، وحتما ستكون إرادة العيش لدى اللبناني أهم من أي إرادة أخرى، وسنتسلح بالعلم وبالأمل وبالأيمان وان شاء الله نصل الى شط الأمان."



ودوّن الرئيس ميقاتي كلمة في سجل المركز جاء فيها: "التحدي قدر اللبنانيّ، ونحن اليوم في هذا المركز وهو حاضنة التحدي، تحدي الحياة والأمل والايمان."مركز سان جود" هو منارة للمعالجة وللعمل الانساني لكل طفل مصاب، سدد الله خطاكم وشفى مرضاكم".



أما الحلبي فذكّر بأنّها السنة الثالثة التي يأتيان فيها الى مركز سرطان الأطفال للوقوف الى جانب الطلاب الذين أصابهم المرض "ولكنه لم يصب ارادتهم وايمانهم بالحياة ومحبتهم للعلم".